Пилоты ВСУ начнут тренировки на шведских Gripen в 2026 году.

https://racurs.ua/n213299-piloty-vsu-nachnut-trenirovki-na-shvedskih-gripen-v-2026-godu-zelenskiy.html

Ракурс

Україна розраховує на тренування пілотів ЗСУ на Gripen.

В Україні очікують, що у 2026 році розпочнуться тренування україсньких пілотів на шведських винищувачах Gripen. Про це президент України Володимир Зеленський 17 квітня заявив перед зустріччю з королем Швеції Карлом XVI Густавом у Львові, передає «Інтерфакс-Україна».

І ми дуже розраховуємо, про це будемо говорити сьогодні з його Величністю, що вже наші хлопці, наші пілоти почнуть тренування цього року, — зазначив він.

Глава держави також поінформував, що Швеція є одним із п’ятьох найбільших донатерів щодо підтримки ЗСУ та підтримки українців. Лише в цьому році вона виділила 4 млрд євро допомоги.

Як відомо, в лютому Володимир Зеленський повідомляв, що Україна має отримати 150 літаків Gripen.

Нагадаємо, в листопаді минулого року стало відомо, що Україна та Швеція домовилися щодо локалізації виробництва винищувачів Saab JAS 39 Gripen. Було підписаний меморандум між одною з українських компаній і компанією SAAB. Заплановано, що на українській території виробництво цих літаків планують локалізувати через вісім років — починаючи з 2033 року.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»