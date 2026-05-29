ВСУ перешли в контрнаступление на Александровском направлении.

Збройні сили України перейшли в атаку на одній із ділянок фронту.

Підрозділи Сил оборони проводять успішний контрнаступ на Олександрівському напрямку. Українські військові звільняють території та проводять зачистку в районі низки населених пунктів. Про це аналітичний проект DeepState 29 травня повідомив у Telegram.

Зазначається, що ЗСУ вже звільнили територію поблизу Новоселівки, а також проводять зачистки від окупантів поблизу Воронного, Січневого, Піддубного, Товстого, Новохатського та Зеленого Гаю. Російська армія втратила щонайменше 46 кв. км території.

Як відомо, Олександрівський напрямок — це трикутник, де сходяться три українські регіони: Донецька, Дніпропетровська та Запорізька області.

Нагадаємо, 27 травня в DeepState заявили, що армія РФ застосовує типову тактику просочування в Костянтинівку на Донеччині. Окупанти розширюють контроль над територіями навколо міста, заходять у навколишні села для закріплення й накопичення сил, а звідти намагаються проникати вже в саму Костянтинівку.

Одночасно ворог рівняє Костянтинівку з землею. Місто поступово перетворюється на руїну, яку неможливо буде утримувати в подальшому.