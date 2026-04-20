ВСУ уничтожили вражескую систему «Солнцепек» на южном направлении. Фото:

https://racurs.ua/n213321-vsu-unichtojili-vrajeskuu-sistemu-solncepek-na-ujnom-napravlenii.html

Ракурс

Збройні сили України знищили важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС «Солнцепьок» російської армії.

Ворожу ціль вполювали в неділю, 19 квітня, на одній із ділянок фронту на південному напрямку. Виявити дороговартісну машину вдалося завдяки роботі української аеророзвідки. Про це речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин заявив в ефірі телемарафону.

Це доволі грізна російська зброя і дорога. Але ми її вирахували, наша аеророзвідка, та знищили, — наголосив він.

Як відомо, ТОС «Солнцепьок» — важка вогнеметна система залпового вогню калібру 220 мм, прийнята на озброєння армії РФ у 2001 році. Вона використовує термобаричні боєприпаси, які під час влучання створюють аерозольну хмару паливної суміші, що миттєво детонує. Внаслідок цього утворюється потужна вибухова хвиля надвисокого тиску — вона випалює кисень і знищує все живе навіть у закритих укриттях, бліндажах або складках рельєфу.

Армія РФ може мати на озброєнні ще понад 55 ТОС-1А «Солнцепьок».

Нагадаємо, в ніч на 19 квітня військові спецпідрозділу ГУР «Примари» уразили два великі десантні кораблі Чорноморського флоту РФ — ВДК проекту 775 «Ямал» та ВДК проекту 1171 «Николай Фильченков», які перебували у Севастопольській бухті.