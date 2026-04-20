Боеприпас от «Ноны» обнаружил лесник в Киевской области, фото: ГСЧС

Минометную мину «Нона» обезвредили в лесу Киевской области (ФОТО)

20 апр 2026, 15:03
У Вишгородському районі Київської області лісник під час обходу території виявив мінометну міну калібру 120 мм «Нона».

Про це мобільний рятувальний центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій повідомив на своєму сайті сьогодні, 20 квітня.

Боєприпас знайшов лісник під час обходу території. Фахівці ДСНС його вилучили та транспортували для подальшого знищення, — вказано в повідомленні.

У ДСНС наголошують — у разі виявлення підозрілих предметів:

  • не торкайтеся їх і не намагайтеся переміщувати;
  • у разі виявлення — негайно повідомляйте рятувальників за номером «101».

Боєприпас від «Нони» виявив лісник на Київщині, фото: ДСНС

Варто додати, що це не перший такий випадок на Київщнині — у травні 2025 року 120-мм міну «Нона» виявили працівники водоканалу на Київщині під час ремонтних робіт. Боєприпас вилучили, міна була знищена на підривному майданчику.

