Боєприпас від «Нони» виявив лісник на Київщині, фото: ДСНС

У Вишгородському районі Київської області лісник під час обходу території виявив мінометну міну калібру 120 мм «Нона».

Про це мобільний рятувальний центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій повідомив на своєму сайті сьогодні, 20 квітня.

Боєприпас знайшов лісник під час обходу території. Фахівці ДСНС його вилучили та транспортували для подальшого знищення, — вказано в повідомленні.

У ДСНС наголошують — у разі виявлення підозрілих предметів:

не торкайтеся їх і не намагайтеся переміщувати;

у разі виявлення — негайно повідомляйте рятувальників за номером «101».

Варто додати, що це не перший такий випадок на Київщнині — у травні 2025 року 120-мм міну «Нона» виявили працівники водоканалу на Київщині під час ремонтних робіт. Боєприпас вилучили, міна була знищена на підривному майданчику.