Мужчину с похожим на пистолет предметом задержали в Киеве, фото: Патрульная полиция Украины

https://racurs.ua/n213326-v-kieve-zaderjali-netrezvogo-mujchinu-kotoryy-hodil-po-ulice-s-pohojim-na-pistolet-predmetom.html

Ракурс

У Києві патрульні поліцейські затримали чоловіка, який ходив вулицею з предметом, схожим на пістолет.

Про це сьогодні, 20 квітня, повідомила прес-служба Патрульної поліції України.

Сьогодні небайдужі громадяни повідомили про хуліганство в Святошинському районі. Очевидці розповіли про підозрілого чоловіка, який розгулює вулицею в стані сп’яніння з пістолетом у руках, — розповіли у Патрульній поліції.

Зазначається, що патрульні, які прибули за потрібною адресою, виявили чоловіка, схожого за описом, та затримали його.