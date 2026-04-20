Последствия российского удара по АЗС в Харьковской области, фото: полиция Харьковской области

https://racurs.ua/n213328-rashisty-udarili-po-azs-v-harkovskoy-oblasti-troe-ranenyh-foto.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 20 квітня, вдарили безпілотником по автозаправній станції у місті Богодухів Харківської області.

Про це повідомляє прес-служба поліції Харківщини.

Внаслідок атаки:

постраждали троє цивільних чоловіків віком 43, 45, 64 років. Поранених доставили до лікарні;

на місці події зайнялась пожежа;

пошкоджені автівки.

Розпочате кримінальне провадження за статтею 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу.