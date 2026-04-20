Последствия российского удара по АЗС в Харьковской области, фото: полиция Харьковской области

Рашисты ударили по АЗС в Харьковской области, трое раненых (ФОТО)

20 апр 2026, 18:32
Російські загарбники сьогодні, 20 квітня, вдарили безпілотником по автозаправній станції у місті Богодухів Харківської області.

Про це повідомляє прес-служба поліції Харківщини.

Внаслідок атаки:

  • постраждали троє цивільних чоловіків віком 43, 45, 64 років. Поранених доставили до лікарні;
  • на місці події зайнялась пожежа;
  • пошкоджені автівки.

Розпочате кримінальне провадження за статтею 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу.

Наслідки російського удару по АЗС на Харківщині, фото: поліція Харківської області

Источник: Ракурс


