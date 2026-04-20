Наслідки російського удару по АЗС на Харківщині, фото: поліція Харківської області
Російські загарбники сьогодні, 20 квітня, вдарили безпілотником по автозаправній станції у місті Богодухів Харківської області.
Про це повідомляє прес-служба поліції Харківщини.
Внаслідок атаки:
- постраждали троє цивільних чоловіків віком 43, 45, 64 років. Поранених доставили до лікарні;
- на місці події зайнялась пожежа;
- пошкоджені автівки.
Розпочате кримінальне провадження за статтею 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу.