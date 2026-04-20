Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російського удару по АЗС на Харківщині, фото: поліція Харківської області

Рашисти вдарили по АЗС на Харківщині, троє поранених (ФОТО)

20 кві 2026, 18:32
Російські загарбники сьогодні, 20 квітня, вдарили безпілотником по автозаправній станції у місті Богодухів Харківської області.

Про це повідомляє прес-служба поліції Харківщини.

Внаслідок атаки:

  • постраждали троє цивільних чоловіків віком 43, 45, 64 років. Поранених доставили до лікарні;
  • на місці події зайнялась пожежа;
  • пошкоджені автівки.

Розпочате кримінальне провадження за статтею 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів