Рашисты ударили дроном по Харькову — шестеро пострадавших

Россияне ударили дроном по Основянскому району Харькова, фото: Vgorode.ua
Російські загарбники вдарили безпілотником по Основ’янському району Харкова.
Про це сьогодні, 20 квітня, ввечері у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Внаслідок влучання пошкоджено багатоквартирний будинок.
Медики надали допомогу шістьом постраждалим внаслідок ворожого обстрілу Основ’янського району. Зокрема, 17-річна дівчина зазнала гострої реакції на стрес, — розповів Синєгубов.
Ліквідація наслідків атаки триває.