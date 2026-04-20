Ракурс
Россияне ударили дроном по Основянскому району Харькова, фото: Vgorode.ua

Рашисты ударили дроном по Харькову — шестеро пострадавших

20 апр 2026, 19:48
Російські загарбники вдарили безпілотником по Основ’янському району Харкова.

Про це сьогодні, 20 квітня, ввечері у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок влучання пошкоджено багатоквартирний будинок.

Медики надали допомогу шістьом постраждалим внаслідок ворожого обстрілу Основ’янського району. Зокрема, 17-річна дівчина зазнала гострої реакції на стрес, — розповів Синєгубов.

Ліквідація наслідків атаки триває.

Источник: Ракурс


