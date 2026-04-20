Рашисти вдарили дроном по Харкову — шестеро постраждалих

Російські загарбники вдарили безпілотником по Основ’янському району Харкова.
Про це сьогодні, 20 квітня, ввечері у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Внаслідок влучання пошкоджено багатоквартирний будинок.
Медики надали допомогу шістьом постраждалим внаслідок ворожого обстрілу Основ’янського району. Зокрема, 17-річна дівчина зазнала гострої реакції на стрес, — розповів Синєгубов.
Ліквідація наслідків атаки триває.