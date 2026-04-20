Во время теракта в Киеве 18 апреля скриншот видео

Двом поліцейським повідомлено про підозру за дії під час теракту в Києві 18 квітня

Про це сьогодні, 20 квітня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив генпрокурор Руслан Кравченко, опублікувавши відео, зняте бодікамерами поліцейських.

Провів нараду з прокурорами та переглянув відеоматеріали з місця подій, минулої суботи у Києві, — зазначив він.

За словами Кравченка, екіпаж патрульних прибув на виклик про стрілянину. На місці вони побачили поранених: дитину, чоловіка та жінку, які потребували невідкладної допомоги. Поруч були й інші люди, зокрема ще одна дитина.

Хлопчик з вогнепальним пораненням, просить правоохоронців не рятувати його, а допомогти батькові. Це прояв неймовірної мужності дитини, — наголошує генпрокурор. — Натомість, патрульний екіпаж, маючи при собі табельну вогнепальну зброю та всі законні підстави для її застосування, фактично тікає з місця події.

Генпрокурор зазначив, що через бездіяльність співробітників поліції озброєний чоловік продовжив безперешкодно рухатися вулицею та стріляти в беззахисних перехожих:

З 16.35 до 18.00 18 квітня у Києві було вбито шістьох людей. На жаль, сьогодні у лікарні від отриманих поранень помер ще один чоловік, він став сьомою жертвою теракту.

Кравченко додав, що зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру двом співробітникам Управління патрульної поліції у місті Києві через їхні дії під час терористичного акту. Їм інкриміновано службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки за ч. 3 ст. 367 Кримінального кодексу.

Досудове розслідування триває.