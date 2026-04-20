Ракурсhttps://racurs.ua/
Під час теракту у Києві 18 квітня, скріншот відео
Теракт у Києві — прокуратура опублікувала відео з бодікамер поліції
Двом поліцейським повідомлено про підозру за дії під час теракту в Києві 18 квітня
Про це сьогодні, 20 квітня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив генпрокурор Руслан Кравченко, опублікувавши відео, зняте бодікамерами поліцейських.
Провів нараду з прокурорами та переглянув відеоматеріали з місця подій, минулої суботи у Києві, — зазначив він.
За словами Кравченка, екіпаж патрульних прибув на виклик про стрілянину. На місці вони побачили поранених: дитину, чоловіка та жінку, які потребували невідкладної допомоги. Поруч були й інші люди, зокрема ще одна дитина.
Хлопчик з вогнепальним пораненням, просить правоохоронців не рятувати його, а допомогти батькові. Це прояв неймовірної мужності дитини, — наголошує генпрокурор. — Натомість, патрульний екіпаж, маючи при собі табельну вогнепальну зброю та всі законні підстави для її застосування, фактично тікає з місця події.
Генпрокурор зазначив, що через бездіяльність співробітників поліції озброєний чоловік продовжив безперешкодно рухатися вулицею та стріляти в беззахисних перехожих:
З 16.35 до 18.00 18 квітня у Києві було вбито шістьох людей. На жаль, сьогодні у лікарні від отриманих поранень помер ще один чоловік, він став сьомою жертвою теракту.
Кравченко додав, що зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру двом співробітникам Управління патрульної поліції у місті Києві через їхні дії під час терористичного акту. Їм інкриміновано службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки за ч. 3 ст. 367 Кримінального кодексу.
Досудове розслідування триває.