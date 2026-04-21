Екс-очільника патрульної поліції Жукова призначено радником голови Нацполіції

Євгеній Жуков

Євгенія Жукова, який донедавна очолював Департамент патрульної поліції, призначено радником голови Нацполіції.

Про це сьогодні, 21 квітня, під час зустрічі з представниками медіа заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, повідомляє агентство «Укрінформ».

Я дуже хотів, аби він залишився в команді. Тому Жуков призначений радником голови Нацполіції. Буде займатися питаннями війни. Тобто, залученості поліції у війну, — зазначив міністр.

Клименко наголосив, що відставка Жукова з попередньої посади була його особистою реакцією на теракт у Голосіївському районі Києва.

Щодо кадрових рішень за висновками службового розслідування, то зняли зараз з посад всю вертикаль: від командира взводу до начальника Управління патрульної поліції міста Києва (Ярослава Кубракова — ред.), — додав очільник МВС.

Міністр припустив, що це не всі кадрові рішення:

Приймає всі рішення голова Нацполіції. Вони вийдуть в комунікацію.

Водночас, як заявив Клименко, серед його вимог — призначення на посади заступників зі службової підготовки в кожний підрозділ лише осіб із бойовим досвідом.

Нагадаємо, 18 квітня в Голосіївському районі Києва чоловік відкрив вогонь по людях і захопив заручників у магазині. Під час затримання зловмисник чинив збройний опір і був ліквідований. Жертвами теракту в Голосіївському районі стали семеро людей.

Згодом прокуратура опублікувала відео з бодікамер, яке показує, що поліцейські втекли з місця стрілянини, залишивши поранених людей.

Після теракту керівник Департаменту патрульної поліції Євгеній Жуков подав рапорт про відставку.

Джерело: «Укрінформ»