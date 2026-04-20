Владимир Зеленський, скриншот відео

У поліції мають бути переглянуті протоколи реагування, правила підготовки та застосування зброї для захисту людей.

Про це сьогодні, 20 квітня, у своєму вечірньому відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський, коментуючи ситуацію з терактом у Києві, який стався у Голосіївському районі столиці 18 квітня і забрав життя семи людей.

Зеленський наголосив, що має бути відповідальність щодо поліцейських, які втекли з місця теракту, і розраховує, що наступні процесуальні кроки щодо них не затягуватимуться.

Мають бути переглянуті в поліції всі протоколи реагування, правила підготовки, правила застосування зброї для захисту людей, щоб подібного більше не було, — додав він.

Нагадаємо, сьогодні Генпрокуратура опублікувала відео, зняте бодікамерами поліцейських, які прибули на виклик про стрілянину. На місці вони побачили поранених: дитину, чоловіка та жінку, які потребували невідкладної допомоги. Генпрокурор зазначив, що патрульний екіпаж, маючи при собі табельну вогнепальну зброю та всі законні підстави для її застосування, фактично втік з місця події.