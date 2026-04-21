Российские беспилотники снова атаковали Харьков, фото: Wikimapia
Рашисты ударили беспилотником по центру Харькова — дрон попал в админздание
Росіяни завдали удару по центру Харкова — у Шевченківському районі зафіксовано влучання бойового дрона в адміністративну будівлю.
Про це сьогодні, 21 квітня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Ігор Терехов.
Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Згодом також сталося влучання ворожого бойового дрона по цивільному підприємству у Київському районі.
Деталі щодо можливих постраждалих та руйнувань уточнюються, — зазначив Терехов.