Рашисти вдарили безпілотником по центру Харкова — дрон влучив в адмінбудівлю

Російські безпілотники знову атакували Харків
Рашисти вдарили безпілотником по центру Харкова — дрон влучив в адмінбудівлюhttps://racurs.ua/ua/n213340-rashysty-vdaryly-bezpilotnykom-po-centru-harkova-dron-vluchyv-v-adminbudivlu.htmlРакурс
Росіяни завдали удару по центру Харкова — у Шевченківському районі зафіксовано влучання бойового дрона в адміністративну будівлю.
Про це сьогодні, 21 квітня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Ігор Терехов.
Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Згодом також сталося влучання ворожого бойового дрона по цивільному підприємству у Київському районі.
Деталі щодо можливих постраждалих та руйнувань уточнюються, — зазначив Терехов.