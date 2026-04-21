Російські безпілотники знову атакували Харків, фото: Wikimapia

Рашисти вдарили безпілотником по центру Харкова — дрон влучив в адмінбудівлю

21 кві 2026, 10:13
Росіяни завдали удару по центру Харкова — у Шевченківському районі зафіксовано влучання бойового дрона в адміністративну будівлю.

Про це сьогодні, 21 квітня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Ігор Терехов.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Згодом також сталося влучання ворожого бойового дрона по цивільному підприємству у Київському районі.

Деталі щодо можливих постраждалих та руйнувань уточнюються, — зазначив Терехов.

Новини за темою

Показати більше
