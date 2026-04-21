Дві ракети та 143 БпЛА атакували Україну в ніч на 21 квітня — Повітряні сили (ІНФОГРАФІКА)
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 21 квітня (з 18.00 20 квітня) атакували Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М» із Курської області РФ та 143 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера», Італмас та безпілотниками інших типів (близько 80 із них — «шахеди»).
Запуски безпілотників здійснювалися із напрямків російських Курська, Брянська, Орла, Міллєрово і Приморсько-Ахтарська, а також Гвардійського у тимчасово окупованому Криму та тимчасово окупованого Донецька. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.
За попередніми даними, станом на 08.00:
- протиповітряною обороною збито/подавлено 116 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни;
- зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на 17 локаціях.