Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Рашисти здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили

Дві ракети та 143 БпЛА атакували Україну в ніч на 21 квітня — Повітряні сили (ІНФОГРАФІКА)

21 кві 2026, 09:34
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 21 квітня (з 18.00 20 квітня) атакували Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М» із Курської області РФ та 143 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера», Італмас та безпілотниками інших типів (близько 80 із них — «шахеди»).

Запуски безпілотників здійснювалися із напрямків російських Курська, Брянська, Орла, Міллєрово і Приморсько-Ахтарська, а також Гвардійського у тимчасово окупованому Криму та тимчасово окупованого Донецька. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

За попередніми даними, станом на 08.00:

  • протиповітряною обороною збито/подавлено 116 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни;
  • зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на 17 локаціях.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів