Последствия российских обстрелов Херсонщины, фото: ГСЧС
На Херсонщині за минулу добу рятувальники ліквідували вісім пожеж, спричинених атаками російських дронів.
Про це сьогодні, 21 квітня, повідомила прес-служба ДСНС.
Зокрема:
- у різних районах Херсона горіли квартири в багатоповерхових будинках та нежитлові споруди;
- у селищі Комишани Херсонського району горіли два приватні житлові будинки та два авто.
Попри загрозу повторних ворожих обстрілів і атак, вогнеборці ліквідували пожежі. На щастя, обійшлося без постраждалих, — зазначили у відомстві.