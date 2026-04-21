Последствия российских обстрелов Херсонщины, фото: ГСЧС

Российские обстрелы привели к восьми пожарам в Херсонской области за сутки (ФОТО)

21 апр 2026, 11:17
На Херсонщині за минулу добу рятувальники ліквідували вісім пожеж, спричинених атаками російських дронів.

Про це сьогодні, 21 квітня, повідомила прес-служба ДСНС.

Зокрема:

  • у різних районах Херсона горіли квартири в багатоповерхових будинках та нежитлові споруди;
  • у селищі Комишани Херсонського району горіли два приватні житлові будинки та два авто.

Попри загрозу повторних ворожих обстрілів і атак, вогнеборці ліквідували пожежі. На щастя, обійшлося без постраждалих, — зазначили у відомстві.

Наслідки російських обстрілів Херсонщини, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


