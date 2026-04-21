Наслідки російських обстрілів Херсонщини, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n213342-rosiyski-obstrily-pryzvely-do-vosmy-pojej-na-hersonschyni-za-dobu-foto.html

Ракурс

На Херсонщині за минулу добу рятувальники ліквідували вісім пожеж, спричинених атаками російських дронів.

Про це сьогодні, 21 квітня, повідомила прес-служба ДСНС.

Зокрема:

у різних районах Херсона горіли квартири в багатоповерхових будинках та нежитлові споруди;

у селищі Комишани Херсонського району горіли два приватні житлові будинки та два авто.