Наслідки російських обстрілів Херсонщини, фото: ДСНС
Російські обстріли призвели до восьми пожеж на Херсонщині за добу (ФОТО)
На Херсонщині за минулу добу рятувальники ліквідували вісім пожеж, спричинених атаками російських дронів.
Про це сьогодні, 21 квітня, повідомила прес-служба ДСНС.
Зокрема:
- у різних районах Херсона горіли квартири в багатоповерхових будинках та нежитлові споруди;
- у селищі Комишани Херсонського району горіли два приватні житлові будинки та два авто.
Попри загрозу повторних ворожих обстрілів і атак, вогнеборці ліквідували пожежі. На щастя, обійшлося без постраждалих, — зазначили у відомстві.