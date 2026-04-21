Силы обороны поразили три склада боеприпасов и другие логистические объекты армии РФ. Фото: Генштаб

Сили оборони України уразили три склади боєприпасів та інші логістичні об'єкти ворога.

У понеділок, 20 квітня, та в ніч на 21 квітня українські військові завдали вогневого ураження по низці важливих об'єктів російського агресора на тимчасово окупованих територіях України та на території країни-агресора РФ. Зокрема, були уражені склади боєприпасів у районах населених пунктів Мар’янівка та Лісне на окупованій Донеччині, а також Айдар в Луганській області. Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомив у Telegram.

Також було уражено склади матеріально-технічних засобів ворога у районах населених пунктів Персіановський в Ростовській області РФ та Новомиколаївки, що на окупованій Херсонщині. А пункт управління ворожого підрозділу зазнав удару поблизу Новопавлівки Запорізької області.

Крім того, українські захисники уразили склад пально-мастильних матеріалів у районі населеного пункту Айдар, що на окупованій Луганщині. Також було уражено район зосередження озброєння та військової техніки окупантів у районі населеного пункту Клімово в Брянській області РФ.

Нагадаємо, напередодні Генеральний штаб ЗСУ поінформував, що Сили оборони України 20 квітня повторно уразили нафтопереробний завод «Туапсинский» у Краснодарському краї. Зафіксовано влучання у резервуарний парк із подальшою пожежею на території об'єкта.