Наслідки ураження НПЗ у Туапсе, фото: соціальні мережі

Сили оборони уразили НПЗ у Туапсе та два великі десантні кораблі — Генштаб

20 кві 2026, 15:38
999

Сили оборони України в ніч на сьогодні, 20 квітня, повторно уразили нафтопереробний завод «Туапсинский» у Краснодарському краї.

Зафіксовано влучання у резервуарний парк із подальшою пожежею на території об'єкта. Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також уражено нафтобазу «Гвардійська» у тимчасово окупованому Криму.

Ураження зазначених об'єктів знижує можливості щодо забезпечення пальним військових підрозділів російського агресора, — наголошують у Генштабі.

Крім того:

  • підтверджено ураження цієї ночі цілей у Севастополі (тимчасово окупований Крим) — великого десантного корабля проекту 1171 та великого десантного корабля проекту 775. Ступінь пошкоджень уточнюється;
  • уражено склади боєприпасів противника у районах населених пунктів Урзуф (ТОТ Донецької області) та Локня (Білгородська область РФ);
  • склад БпЛА у районі Нової Каракуби та командно-спостережний пункт ворога поблизу Благодатного на Донеччині.

Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються, — зазначили у Генштабі.

Джерело: Ракурс


