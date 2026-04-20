Ракурс
Последствия поражения НПЗ в Туапсе, фото: социальные сети

Силы обороны поразили НПЗ в Туапсе и два больших десантных корабля — Генштаб

20 апр 2026, 15:38
Сили оборони України в ніч на сьогодні, 20 квітня, повторно уразили нафтопереробний завод «Туапсинский» у Краснодарському краї.

Зафіксовано влучання у резервуарний парк із подальшою пожежею на території об'єкта. Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також уражено нафтобазу «Гвардійська» у тимчасово окупованому Криму.

Ураження зазначених об'єктів знижує можливості щодо забезпечення пальним військових підрозділів російського агресора, — наголошують у Генштабі.

Крім того:

  • підтверджено ураження цієї ночі цілей у Севастополі (тимчасово окупований Крим) — великого десантного корабля проекту 1171 та великого десантного корабля проекту 775. Ступінь пошкоджень уточнюється;
  • уражено склади боєприпасів противника у районах населених пунктів Урзуф (ТОТ Донецької області) та Локня (Білгородська область РФ);
  • склад БпЛА у районі Нової Каракуби та командно-спостережний пункт ворога поблизу Благодатного на Донеччині.

Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються, — зазначили у Генштабі.

Источник: Ракурс


