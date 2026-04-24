Ракурс
Силы обороны поразили сторожевой корабль ФСБ в оккупированном Севастополе — Генштаб

24 апр 2026, 14:05
Сили оброни України завдали успішних ударів по об'єктах ворога на окупованих територіях та в країні-агресорі Росії.

Так, 22 квітня в Севастополі, що в анексованому Криму, був уражений патрульний сторожовий корабель прикордонної служби Федеральної служби безпеки РФ проекту 22460. Підтверджено пошкодження бойової рубки. Про це Генеральний штаб Збройних сил України 24 квітня повідомив у Telegram.

Також командування уточнило результати удару 19 квітня по підприємству «Атлант Аеро» в Таганрозі Ростовської області Росії. Українські крилати ракети «Нептун» тоді знищили два та пошкодили чотири виробничих приміщення підприємства.

Зазначається, що завод «Атлант Аеро» здійснює повний цикл проектування, виготовлення та випробування ударно-розвідувальних БпЛА типу «Молнія», а також комплектуючих до дронів «Оріон».

Ураження цього підприємства знизить спроможності противника щодо ударів по цивільних об'єктах на території України, — наголосили в Генштабі.

Нагадаємо, 22 квітня спеціалісти 1-го корпусу Національної гвардії «Азов» спільно з Силами безпілотних систем атакували будівлю спецназу російської ФСБ в окупованому Донецьку. По штабу ворожої спецслужби влучили вісім безпілотників FP-2, бойова частина кожного з яких становить 60−100 кг. Внаслідок атаки загинули 12 російських офіцерів, а 15 ФСБшників були поранені.

Источник: Ракурс


