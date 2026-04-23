СБС знищили штаб спецназу ФСБ в окупованому Донецьку.

Сили безпілотних систем атакували штаб спецназу ФСБ в окупованому Донецьку.

Вранці у четвер, 22 квітня, по будівлі ворожої спецслужби влучили вісім безпілотників FP-2, бойова частина кожного з яких становить 60−100 кг. Внаслідок атаки загинули 12 російських офіцерів, а 15 ФСБшників були поранені. Операція була проведена спільно спеціалістами 1-го корпусу Національної гвардії «Азов». Про це командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт (Мадяр) Бровді повідомив у Facebook.

За його словами, в урадженому штабі дислокувалося Управління мобільних дій УМД ФСБ Росії — оперативний спецпідрозділ спецслужби зі складу Служби контррозвідки, функціонально діючий як спецназ, що відпрацьовує окремі операції та завдання «брудної» війни на території України.

Цей підрозділ ворога в Україні вербує агентів, здійснює теракти, диверсії, підпали, тощо.

