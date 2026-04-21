Россияне уничтожили массовое захоронение убитых жителей Мариуполя. Фото:

Масове поховання вбитих росіянами містян знищили поблизу окупованого Маріуполя.

Російські загарбники знищили масове поховання жителів у селищі Мангуш, що поблизу окупованого міста. Саме тут ховали людей, які загинули під час облоги Маріуполя у 2022 році. Про це повідомив Центр вивчення окупації, передає Маріупольська міська рада у Telegram.

Зазначається, що фахівці проаналізували супутникові знімки місця поховання за період із 2022 до 2026 року. На ділянці, де ворог таємно облаштував перші братські могили та ховав вбитих цивільних, зараз противник облаштував майданчик для ремонту дороги.

За попередніми даними, за 86 днів російської блокади Маріуполя загинуло щонайменше 22 тис. цивільних. Водночас реальна кількість жертв може бути значно більшою. Російські окупанти приховують справжні масштаби втрат, а також воєнні злочини, скоєні під час оточення, бомбардувань і окупації міста.

Нагадаємо, в березні минулого року на Чернігівщині почали знищувати цвинтар з похованнями жертв Голодомору. Згідно з Національною книгою пам’яті, в роки Голодомору в Івківцях загинуло щонайменше 162 людини. Більшість з них були поховані на цьому кладовищі.