Россия ночью атаковала Украину 215 дронами.

Країна-агресор Росія знову завдала масованого дронового удару по Україні.

У ніч на 22 квітня ворог запустив 215 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотники інших типів із окупованого Криму, а також російських Курська, Орла, Брянська, Міллєрово, Приморсько-Ахтарська й Шаталово. Близько 140 із них були «шахедами». Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Українські авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі знешкодили 189 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни. Ще 24 безпілотники влучили на 13 локаціях, а уламки впали на шістьох ділянках.

Під ворожим обстрілом вночі була Одещина. Як поінформував у Telegramголова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак, ворог атакував місто двома хвилями ударних безпілотників. Цілив по інфраструктурі, але люди та цивільна забудова не постраждали.

Згодом в ОВА додали, що під ударом опинилася портова інфраструктура. Попри активну роботу ППО, було зафіксовано пошкодження портових обʼєктів.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій поінформували про обстріл сільськогосподарського підприємства у селищі Великий Бурлук на Харківщині. Внаслідок атаки сталася пожежа в адміністративній будівлі на площі 100 м кв. Ніхто не постраждав.

Нагадаємо, вночі 2 квітня російський дрон атакував сортувальний парк на станції Запоріжжя-Ліве. У момент удару на колії був поїзд з електровозом. Загинув помічник машиніста, самого машиніста госпіталізували.