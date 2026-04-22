УАФ объявила о завершении сотрудничества с главным тренером национальной команды Сергеем Ребровым. Фото:

https://racurs.ua/n213372-sergey-rebrov-pokinul-nacionalnuu-sbornuu-ukrainy-po-futbolu.html

Ракурс

Сергій Ребров покинув посаду головного тренера Національної збірної України з футболу.

Легенда українського футболу покинув посаду наставника національної команди за спільною згодою сторін. Однак Ребров продовжить бути частиною команди УАФ у ролі віце-президента та члена Виконавчого комітету. Про це повідомляється на сайті Української асоціації футболу.

Ми дякуємо Сергію Станіславовичу за його роботу, внесок у розвиток молодих футболістів. Сьогодні нам потрібно рухатися вперед і ухвалювати нові рішення, які стануть фундаментом майбутнього збірної, — зазначив президент організації Андрій Шевченко.

Сам екс-очільник збірної зазначив, що вдячний усій команді та вболівальникам і додав, що «це був складний шлях із перемогами і поразками, але українці збірну підтримували завжди».

Як відомо, Ребров керував збірною з 2023 року. Під його керівництвом збірна України виграла 16 матчів, вісім разів зіграла внічию та зазнала 10 поразок.

Ребров вивів національну команду на Євро-2024. Однак на Чемпіонат світу 2026 року його команда кваліфікуватися не змогла.

Нагадаємо, в грудні минулого року СБУ оголосила в розшук екс-голову Української асоціації футболу Андрія Павелка, який зник 5 листопада 2025 року і переховується від органів досудового розслідування. У жовтні йому оголосили про підозру, бо він незаконно привласнив і розтратив майно, користуючись своєю посадою. Також Павелко підробляв службові документи.