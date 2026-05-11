Тайсон Фьюри вызвал Александра Усика на третий бой.

Фьюри вызвал Усика на третий бой — что ответил украинский чемпион (ВИДЕО)

11 мая 2026, 19:26
Третій бій Олександра Усика та Тайсон Ф’юрі потенційно може відбутися.

Британський боксер викликав українського чемпіона світу у надважкій вазі на третій бій. Ф’юрі заявив, що спершу нокаутує британця Ентоні Джошуа, а потім переможе в бою і Усика. Заявив: «Я хочу реванш із Кроликом». Про це видання Ring повідомило у соціальній мережі Х.

На заклик до третього поєдинку Усик вже відреагував. Українець наголосив, що готовий до бою у будь-який час та в будь-якій країні.

Привіт, брате, я готовий будь-коли. Лас-Вегас, Нью-Йорк, Саудівська Аравія — де завгодно. Давай! Жадібний живіт — мій друг, — сказав Усик у відеозверненні.

Нагадаємо, українець Олександр Усик двічі перемагав британця Тайсона Ф’юрі в ринзі. У травні 2024 року він переміг суперника за очками і став абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі і першим абсолютним чемпіоном у надважкій вазі, який мав усі пояси: WBA, WBO, IBF, IBO та WBC.

Фʼюрі після цієї поразки вимагав реваншу. У грудні 2024 року відбувся другий бій і Усик знову переміг британського боксера та зберіг титул чемпіона світу з боксу.

Источник: Ракурс


