Во время инцидента в Харьковской области, скриншот видео

ДБР повідомило про підозру у катуванні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, військовослужбовцям одного з районних територіальних центрів комплектування у Харкові, а також військовим інших підрозділів, які діяли спільно.

Про це сьогодні, 22 квітня, повідомила прес-служба ДБР.

Серед фігурантів — майор ТЦК, який обіймав керівну посаду та керував діями спільників. Для здійснення злочинної діяльності майор залучив військовослужбовців підрозділу охорони цього ж центру, а також військовослужбовців, до повноважень яких входило здійснення рекрутингу кандидатів до військових частин для подальшого проходження військової служби за призовом під час мобілізації, — розповіли у ДБР.

За даними слідства:

фігуранти під приводом «здійснення заходів оповіщення та призову громадян на військову службу під час мобілізації» увірвалися до приватного домоволодіння;

під час проведення так званого «обшуку», спільники представились працівниками СБУ та застосовуючи фізичну силу, погрожуючи зброєю цивільним особам, вимагали зізнання останніх у причетності до вчинення злочинної діяльності, пов’язаної зі збутом наркотичних засобів та психотропних речовин;

коли один із чоловіків спробував чинити опір, у нього відкрили вогонь, спричинивши йому вогнепальне поранення;

після цього двох потерпілих силоміць вивезли до приміщення ТЦК, де їх утримували тривалий час, били, погрожували застосуванням зброї та змушували надати інформацію, у якій були зацікавлені спільники. Крім того, фігуранти змушували одного з потерпілих підписати документи, зокрема щодо скасування відстрочки від мобілізації;

зрештою одного з чоловіків відпустили, іншому вдалося втекти самостійно.

Слідство встановило, що до дій були причетні 6 осіб, які діяли спільно, згідно попередньо розробленого та узгодженого плану. Частина з них — військовослужбовці ТЦК, інші — військові інших підрозділів, — розповіли у ДБР.

Фігурантам повідомлено про підозру у катуванні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Санкції статей передбачають до десяти років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває. Встановлюються всі обставини події та інші особи, які можуть бути причетні до злочину.