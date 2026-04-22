В Нацгвардии появилось подразделение дронов-перехватчиков, скриншот видео
Подразделение дронов-перехватчиков создали в Нацгвардии (ВИДЕО)https://racurs.ua/n213388-podrazdelenie-dronov-perehvatchikov-sozdali-v-nacgvardii-video.htmlРакурс
В Окремій артилерійській бригаді Національної гвардії сформовано окремий загін спеціального призначення, який за допомогою дронів-перехоплювачів знищує ворожі ударні безпілотники.
Про це сьогодні, 22 квітня, повідомила прес-служба Нацгвардії.
Уже є перші вагомі результати бойової роботи та підтверджені ураження, — зазначили у Нацгвардії. — Це результат постійно активної позиції бригади щодо впровадження нових способів захисту України.