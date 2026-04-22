У Нацгвардії з’явився підрозділ дронів-перехоплювачів, скріншот відео

Ракурс

В Окремій артилерійській бригаді Національної гвардії сформовано окремий загін спеціального призначення, який за допомогою дронів-перехоплювачів знищує ворожі ударні безпілотники.

Про це сьогодні, 22 квітня, повідомила прес-служба Нацгвардії.