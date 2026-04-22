Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Підрозділ дронів-перехоплювачів створили у Нацгвардії (ВІДЕО)

22 кві 2026, 22:51
В Окремій артилерійській бригаді Національної гвардії сформовано окремий загін спеціального призначення, який за допомогою дронів-перехоплювачів знищує ворожі ударні безпілотники.

Про це сьогодні, 22 квітня, повідомила прес-служба Нацгвардії.

Уже є перші вагомі результати бойової роботи та підтверджені ураження, — зазначили у Нацгвардії. — Це результат постійно активної позиції бригади щодо впровадження нових способів захисту України.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів