Во время конфликта на Волыни, скриншот видео

На Волині у розташованому під Луцьком селі Струмівка інцидент між представниками ТЦК та СП і громадянином. Військовий ТЦК скинув з даху чоловіка і впав сам, погрожував стріляти.

Про це повідомляє видання «Волинські новини».

Відповідні відеозаписи з’явилися сьогодні, 23 квітня, у соцмережах.

На відео, які були опубліковані в мережі, чутно, як військовий російською мовою погрожує чоловіку стріляти по ногах, а також тим, хто знімає інцидент.

Видання також наводить коментар Волинського ТЦК та СП. У ТЦК зазначили, що під час спільних заходів з оповіщення населення у селі Струмівка їхні представники разом із працівниками поліції виявили транспортний засіб, водій якого, помітивши групу оповіщення, намагався уникнути перевірки та не реагував на законні вимоги про зупинку.

У ТЦК зазначаються. що громадянин згодом залишив автомобіль, забіг на територію приватної забудови та піднявся на дах:

Перебуваючи там, він просив допомоги через страх висоти, водночас уникаючи контакту з військовослужбовцями. Для безпечного спуску йому надали драбину, яку він сам же ж забрав на дах, однак тривалий час не наважувався скористатися нею. Під час спроби встановити контакт і допомогти йому спуститися між громадянином та військовослужбовцем виникла штовханина, унаслідок чого обоє впали з даху.

Зазначається, що громадянин зрештою повідомив, що свідомо намагався уникнути спілкування, оскільки перебуває в розшуку за порушення правил військового обліку. Його доставлено до ТЦК та СП для проходження військово-лікарської комісії.

Стверджується, що тілесних ушкоджень він не зазнав.

Джерело: «Волинські новини»