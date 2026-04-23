Финляндия присоединилась к Спецтрибуналу против России.

Фінляндія приєдналась до Спецтрибуналу зі злочинів РФ проти України.

Угоду про юридичне оформлення Спецтрибуналу винесуть на голосування на засіданні Комітету міністрів Ради Європи вже за кілька тижнів. Це засідання заплановане у Кишиневі. Про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 23 квітня повідомив у соцмережі Х.

Фінляндія стала 21-ю країною, яка офіційно приєдналася до Спеціального трибуналу, що розслідуватиме злочини РФпроти України. Раніше доєдналися Україна, Велика Британія, Австрія, Португалія, Ісландія, Польща, Франція, Коста-Рика, Хорватія, Естонія, Німеччина, Латвія, Литва, Люксембург, Молдова, Нідерланди, Норвегія, Словенія, Іспанія та Швеція.

Як відомо, Спецтрибунал хочуть створити, бо Міжнародний кримінальний суд та інші інституції наразі не мають повноважень розглядати справи про злочин агресії, на чому наполягає Україна. Угоду про його створення президент України Володимир Зеленський та генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе підписали 25 червня у Страсбурзі.

У січні 2026 року Європейський Союз виділив перші 10 млн євро на спецтрибунал, а в березні розпочав процес, щоб стати одним із засновників трибуналу.

Нагадаємо, в липні 2025 року Верховна Рада підтримала законопроект № 0328 про ратифікацію Угоди між Україною та Радою Європи про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.