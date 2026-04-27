Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 27 квітня (з 18.00 26 квітня), атакували Україну 94 ударними БпЛА типу Shahed (зокрема і реактивними), «Гербера», «Італмас» та безпілотниками інших типів (близько 60 із них — «шахеди»).
Запуски здійснювалися із напрямків російських Курська, Орла, Шаталово і Приморсько-Ахтарська, а також із Гвардійського у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.
За попередніми даними, станом на 09.00:
- протиповітряною обороною збито/подавлено 74 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни;
- зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 11 локаціях.