Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Украинский беспилотник ликвидировал ряд оккупантов, фото: ГПСУ

Украинский FPV-дрон ликвидировал 11 оккупантов на Гуляйпольском направлении (ВИДЕО)

27 апр 2026, 10:59
999

На Гуляйпільському напрямку удар українського FPV-дрона ліквідував відразу 11 російських загарбників.

Відповідне відео сьогодні, 27 квітня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби України.

Пілот прикордонного підрозділу «Фенікс» виявив рух вантажівки, буквально повністю забитої особовим складом противника. Довго не думаючи, він спрямував свій дрон просто у «жирну» ціль. Й отримав чи не рекордний результат — 11 знищених окупантів й спалену вантажівку, — розповіли у ДПСУ.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров