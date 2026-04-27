  Новини
Український безпілотник ліквідував низку окупантів, фото: ДПСУ

Український FPV-дрон ліквідував 11 окупантів на Гуляйпільському напрямку (ВІДЕО)

27 кві 2026, 10:59
На Гуляйпільському напрямку удар українського FPV-дрона ліквідував відразу 11 російських загарбників.

Відповідне відео сьогодні, 27 квітня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби України.

Пілот прикордонного підрозділу «Фенікс» виявив рух вантажівки, буквально повністю забитої особовим складом противника. Довго не думаючи, він спрямував свій дрон просто у «жирну» ціль. Й отримав чи не рекордний результат — 11 знищених окупантів й спалену вантажівку, — розповіли у ДПСУ.

Джерело: Ракурс


