Ракурсhttps://racurs.ua/
Український безпілотник ліквідував низку окупантів, фото: ДПСУ
Український FPV-дрон ліквідував 11 окупантів на Гуляйпільському напрямку (ВІДЕО)
На Гуляйпільському напрямку удар українського FPV-дрона ліквідував відразу 11 російських загарбників.
Відповідне відео сьогодні, 27 квітня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби України.
Пілот прикордонного підрозділу «Фенікс» виявив рух вантажівки, буквально повністю забитої особовим складом противника. Довго не думаючи, він спрямував свій дрон просто у «жирну» ціль. Й отримав чи не рекордний результат — 11 знищених окупантів й спалену вантажівку, — розповіли у ДПСУ.