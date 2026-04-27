Последствия непогоды в Украине, фото: ГСЧС

Трое погибших и семеро пострадавших из-за непогоды в Украине за сутки — ГСЧС (ФОТО, ВИДЕО)

27 апр 2026, 12:56
В Україні за останню добу через негоду три людини згинули, ще семеро постраждали.

Про це сьогодні, 27 квітня, повідомила прес-служба ДСНС.

Зазначається, що загалом за добу:

  • підрозділи ДСНС здійснили 405 виїздів на розпилювання повалених дерев та відновлювальні роботи на території 21 області;
  • залучалися 1 тис. 810 надзвичайників та 423 одиниці техніки.

Відновлювальні роботи тривають у п’яти областях.

За даними Укргідрометцентру, сьогодні на Лівобережжі України прогнозуються пориви північно-західного вітру 15−20 м/с.

Закликаємо всіх бути обережними: не перебувайте поблизу старих дерев, рекламних щитів та ліній електропередач, не паркуйте автівки під деревами та нестійкими конструкціями. За можливості обмежте перебування на вулиці та не ігноруйте правила безпеки, — наголошують у ДСНС.

Наслідки негоди в Україні, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


