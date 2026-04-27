Наслідки негоди в Україні, фото: ДСНС
Троє загиблих та семеро постраждалих через негоду в Україні за добу — ДСНС (ФОТО, ВІДЕО)
В Україні за останню добу через негоду три людини згинули, ще семеро постраждали.
Про це сьогодні, 27 квітня, повідомила прес-служба ДСНС.
Зазначається, що загалом за добу:
- підрозділи ДСНС здійснили 405 виїздів на розпилювання повалених дерев та відновлювальні роботи на території 21 області;
- залучалися 1 тис. 810 надзвичайників та 423 одиниці техніки.
Відновлювальні роботи тривають у п’яти областях.
За даними Укргідрометцентру, сьогодні на Лівобережжі України прогнозуються пориви північно-західного вітру 15−20 м/с.
Закликаємо всіх бути обережними: не перебувайте поблизу старих дерев, рекламних щитів та ліній електропередач, не паркуйте автівки під деревами та нестійкими конструкціями. За можливості обмежте перебування на вулиці та не ігноруйте правила безпеки, — наголошують у ДСНС.