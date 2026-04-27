Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

Російські загарбники минулого тижня відновили активні штурмові дії та спроби інфільтрації на півночі Харківської області.

На різних ділянках ворог мав на меті прорватися через державний кордон України. Про це сьогодні, у понеділок 27 квітня повідомила прес-служба ДПСУ.

Найбільші спроби наступу були зафіксовані в районах населених пунктів Бударки та Землянки. Ворог пересувався малими піхотними групами по декілька осіб, інколи з використанням легкої техніки, як то мотоциклів, за підтримки дронів, артилерії та авіації, — розповіли у ДПСУ.

Зазначається, що загарбників зустрічала справжня «стіна дронів» від бійців прикордонної бригади «Гарт»: