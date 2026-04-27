Во время спасения ранены военно, скриншот видео

Артиллеристы эвакуировали раненого военной дроном на Константиновском направлении (ВИДЕО)

27 апр 2026, 15:10
На Костянтинівському напрямку артилеристи бригади «Хижак» евакували поранено українського військово з суміжного підрозділу.

Відповідне відео сьогодні, 27 квітня, опублікувала прес-служба Нацполіції.

На Костянтинівському напрямку російський дрон атакував військових із суміжного підрозділу, — вказано в описі відео. — Артилеристи Бригада «Хижак» при Департаменті патрульної поліції України не залишили побратимів у біді.

Пораненому захиснику з травмами ніг і руки надали невідкладну допомогу та винесли його до точки евакуації.

Цього разу все обійшлося добре — чийсь чоловік і тато повернеться додому, — зазначили у поліції.

