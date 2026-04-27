Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Під час порятунку поранено військово, скріншот відео

Артилеристи евакуювали пораненого дроном військового на Костянтинівському напрямку (ВІДЕО)

27 кві 2026, 15:10
999

На Костянтинівському напрямку артилеристи бригади «Хижак» евакували поранено українського військово з суміжного підрозділу.

Відповідне відео сьогодні, 27 квітня, опублікувала прес-служба Нацполіції.

На Костянтинівському напрямку російський дрон атакував військових із суміжного підрозділу, — вказано в описі відео. — Артилеристи Бригада «Хижак» при Департаменті патрульної поліції України не залишили побратимів у біді.

Пораненому захиснику з травмами ніг і руки надали невідкладну допомогу та винесли його до точки евакуації.

Цього разу все обійшлося добре — чийсь чоловік і тато повернеться додому, — зазначили у поліції.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів