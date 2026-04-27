Силы обороны поразили целый ряд объектов армии РФ. Фото:

https://racurs.ua/n213465-vsu-porazili-tornado-s-sklady-i-punkty-upravleniya-vraga-v-tylu-genshtab.html

Ракурс

Сили оборони України завдали втрат російській армії на окупованих територіях.

Упродовж вчорашнього дня 27 квітня та в ніч на 27 квітня 2026 року українські захисники завдали низки уражень по об'єктах російського агресора на ТОТ України. Зокрема, в Мелітополі Запорізької області була уражена реактивна система залпового вогню «Торнадо-С». Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомив у Telegram.

А в районі Селидового, що на окупованій Донеччині, було уражено склад боєприпасів і командно-спостережний пункт противника. Крім того, неподалік Малинівки Донецької області та Гуляйполя на Запоріжжі, були атаковані ворожі пункти управління БпЛА. А поблизу Миколаївки Запорізької області українські військові уразили ремонтний підрозділ окупантів.

Сили оборони України продовжать вживати заходів для зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, — наголосили в Генштабі.

Нагадаємо, на Гуляйпільському напрямку удар українського FPV-дрона ліквідував відразу 11 російських загарбників, які перебували у вантажному автомобілі. По ворожій цілі відпрацювали оператори прикордонного підрозділу «Фенікс».