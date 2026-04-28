Последствия российских обстрелов Днепропетровской области, фото: Днепропетровская ОВА

Рашисты почти 50 раз атаковали Днепропетровщину артиллерией и беспилотниками — двое погибших (ФОТО)

28 апр 2026, 22:02
Російські загарбники сьогодні, 28 квітня, протягом дня майже 50 разів атакували три райони Дніпропетровської області артилерією та безпілотниками.

В результаті дві людини загинули, ще 11 дістали поранень. Про це повідомляє прес-служба Дніпропетровської ОВА.

Зокрема:

  • у Нікопольському районі ворог бив по Нікополю, Покровській, Червоногригорівській, Марганецькій і Мозолевській громадах. Понівечені інфраструктура, багатоквартирні та приватні будинки. П’ятеро людей дістали поранень. В лікарні у важкому стані 82-річна жінка. Двоє чоловіків віком 20 і 44 років та 78-річна жінка госпіталізовані у стані середньої тяжкості. 66-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно;
  • у Кривому Розі пошкоджена інфраструктура. Одна людина загинула. Шестеро — поранені. Четверо чоловіків ушпиталені в стані середньої тяжкості, ще двоє лікуватимуться вдома;
  • у Раївській громаді на Синельниківщині загинула людина.

Источник: Ракурс


Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров