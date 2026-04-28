Наслідки російських обстрілів Дніпропетровщини, фото: Дніпропетровська ОВА
Рашисти майже 50 разів атакували Дніпропетровщину артилерією та безпілотниками — двоє загиблих (ФОТО)
Російські загарбники сьогодні, 28 квітня, протягом дня майже 50 разів атакували три райони Дніпропетровської області артилерією та безпілотниками.
В результаті дві людини загинули, ще 11 дістали поранень. Про це повідомляє прес-служба Дніпропетровської ОВА.
Зокрема:
- у Нікопольському районі ворог бив по Нікополю, Покровській, Червоногригорівській, Марганецькій і Мозолевській громадах. Понівечені інфраструктура, багатоквартирні та приватні будинки. П’ятеро людей дістали поранень. В лікарні у важкому стані 82-річна жінка. Двоє чоловіків віком 20 і 44 років та 78-річна жінка госпіталізовані у стані середньої тяжкості. 66-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно;
- у Кривому Розі пошкоджена інфраструктура. Одна людина загинула. Шестеро — поранені. Четверо чоловіків ушпиталені в стані середньої тяжкості, ще двоє лікуватимуться вдома;
- у Раївській громаді на Синельниківщині загинула людина.