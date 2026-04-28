Внутренний дворик Ратуши во Львове – место, где произошло событие, огражденное красно-белой сигнальной лентой, фото: Львовский городской совет

Во Львове австралиец погиб, выпрыгнув из смотровой башни Ратуши (ФОТО)

28 апр 2026, 22:49
У Львові сьогодні, 28 квітня, близько 20.25 чоловік вистрибнув з оглядового майданчика вежі Ратуші.

Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

Загиблим виявився 42-річний громадянин Австралії. Відомо, що на вежу він піднявся самостійно. На місці події зараз працюють правоохоронці, опитують свідків, — розповіли у міськраді.

Зазначається, що на оглядовому майданчику було знайдено прощальну записку. У ній чоловік вибачився за майбутній безлад та закликав нікого не звинувачувати у скоєному.

Внутрішній дворик Ратуші у Львові – місце, де сталася подія, огороджене червоно-білою сигнальною стрічкою, фото: Львівська міська рада

Источник: Ракурс


