Внутренний дворик Ратуши во Львове – место, где произошло событие, огражденное красно-белой сигнальной лентой, фото: Львовский городской совет

https://racurs.ua/n213502-vo-lvove-avstraliec-pogib-vyprygnuv-iz-smotrovoy-bashni-ratushi-foto.html

Ракурс

У Львові сьогодні, 28 квітня, близько 20.25 чоловік вистрибнув з оглядового майданчика вежі Ратуші.

Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

Загиблим виявився 42-річний громадянин Австралії. Відомо, що на вежу він піднявся самостійно. На місці події зараз працюють правоохоронці, опитують свідків, — розповіли у міськраді.

Зазначається, що на оглядовому майданчику було знайдено прощальну записку. У ній чоловік вибачився за майбутній безлад та закликав нікого не звинувачувати у скоєному.