Ракурс
Группа людей разбила авто ТЦК во Львове. Фото:

Группа людей напала на авто ТЦК во Львове и вытащила мужчину из буса (ВИДЕО)

19 мая 2026, 20:57
Напад на працівників ТЦК стався у Львові у вівторок, 19 травня.

Інцидент стався в районі вулиці Богдана Хмельницького під час роботи групи оповіщення. Цивільні «вчинили агресивні дії» щодо службового автомобіля військкомів. Унаслідок конфлікту транспортний засіб було пошкоджено, а дії людей «створили загрозу життю та здоров’ю особового складу». Про це Львівський обласний Територіальний центр комплектування та СП повідомив у Facebook.

У військкоматі також стверджують, що через інцидент фактично було зірвано виконання мобілізаційних заходів.

Львівський ОТЦК та СП засуджує будь-які протиправні дії, спрямовані на перешкоджання законній діяльності військовослужбовців під час проведення заходів мобілізації, — наголосили військкоми.

У місцевих Telegram-каналах поширили відео конфлікту громадян з ТЦКшниками. На кадрах видно, як натовп оточує мікроавтобус та витягує з нього чоловіка. А чоловік, який був в салоні авто, вибивав вікна зсередини.

Нагадаємо, 29 квітня поліція Рівненської області заявила, що велосипедист з автоматом розстріляв поліцейського та працівників ТЦК у селі Верба Дубенського. Тоді постраждали силовик та ТЦКшник. Згодом поліція затримала стрілка.

Источник: Ракурс


