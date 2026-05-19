Група людей розтрощила авто ТЦК у Львові. Скріншот

Напад на працівників ТЦК стався у Львові у вівторок, 19 травня.

Інцидент стався в районі вулиці Богдана Хмельницького під час роботи групи оповіщення. Цивільні «вчинили агресивні дії» щодо службового автомобіля військкомів. Унаслідок конфлікту транспортний засіб було пошкоджено, а дії людей «створили загрозу життю та здоров’ю особового складу». Про це Львівський обласний Територіальний центр комплектування та СП повідомив у Facebook.

У військкоматі також стверджують, що через інцидент фактично було зірвано виконання мобілізаційних заходів.

Львівський ОТЦК та СП засуджує будь-які протиправні дії, спрямовані на перешкоджання законній діяльності військовослужбовців під час проведення заходів мобілізації, — наголосили військкоми.

У місцевих Telegram-каналах поширили відео конфлікту громадян з ТЦКшниками. На кадрах видно, як натовп оточує мікроавтобус та витягує з нього чоловіка. А чоловік, який був в салоні авто, вибивав вікна зсередини.

Нагадаємо, 29 квітня поліція Рівненської області заявила, що велосипедист з автоматом розстріляв поліцейського та працівників ТЦК у селі Верба Дубенського. Тоді постраждали силовик та ТЦКшник. Згодом поліція затримала стрілка.