Внутрішній дворик Ратуші у Львові – місце, де сталася подія, огороджене червоно-білою сигнальною стрічкою, фото: Львівська міська рада

У Львові сьогодні, 28 квітня, близько 20.25 чоловік вистрибнув з оглядового майданчика вежі Ратуші.

Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

Загиблим виявився 42-річний громадянин Австралії. Відомо, що на вежу він піднявся самостійно. На місці події зараз працюють правоохоронці, опитують свідків, — розповіли у міськраді.

Зазначається, що на оглядовому майданчику було знайдено прощальну записку. У ній чоловік вибачився за майбутній безлад та закликав нікого не звинувачувати у скоєному.