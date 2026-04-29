Последствия удара русского дрона в Херсоне, фото: ГСЧС

Российский дрон атаковал АЗС в Херсоне (ФОТО)

29 апр 2026, 12:51
Російський дрон сьогодні, 29 квітня, зранку атакував АЗС у Херсоні.

Про це повідомила прес-служба ДСНС.

Внаслідок удару загорілися:

  • ємність із газом;
  • паливна колонка;
  • легковий автомобіль.

Рятувальники, працюючи в умовах підвищеного ризику повторних атак, ліквідували пожежу. Попри небезпеку, серед цивільного населення постраждалих немає, — розповіли у відомстві.

Також сьогодні у місті є постраждалі внаслідок інших атак російських дронів, повідомляє прес-служба Херсонської МВА.

Так, близько 8.00 дрон атакував таксі в середмісті Херсона, постраждали двоє медпрацівниць:

  • 41-річна жінка отримала мінно-вибухову травму та струс головного мозку. Їй надали необхідну медичну допомогу. Далі потерпіла лікуватиметься амбулаторно;
  • у 66-річної жінки — мінно-вибухова травма, гостра реакція на стрес, гіпертонічний криз. Після необхідної медичної допомоги потерпіла далі лікуватиметься амбулаторно.

Крім того, до лікарні доправлено 79-річного херсонця, який постраждав внаслідок атаки ворожого безпілотника в Дніпровському районі близько 10.30. Чоловік в цей час перебував на вулиці і дістав вибухову та закриту черепно-мозкову травми, уламкове поранення голови.

Наслідки удару російського дрона у Херсоні, фото: ДСНС

Новости по теме

Показать больше
