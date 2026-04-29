Силы обороны поразили подсанкционный танкер, фото: Генштаб ВСУ

Підрозділ Військово-морських сил ЗСУ із застосуванням двох надводних дронів-камікадзе сьогодні, 29 квітня, вранці уражено підсанкційне судно MARQUISE — танкер під прапором Камеруну вантажомісткістю понад 37 тис. тонн.

Уражене судно було без вантажу. Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що на момент ураження судно перебувало у дрейфі, в районі 210 км на південний схід від міста Туапсе (РФ) без увімкненого сигналу AIS (автоматичної ідентифікаційної системи, яка служить для ідентифікації суден та їх курсу).

Ймовірно танкер очікував завантаження в морі від іншого судна.

Ураження здійснено в кормову частину, в район гвинто-рульової групи та машинного відділення, — розповіли у Генштабі.

Ступінь пошкоджень уточнюється.

Танкер MARQUISE перебуває під санкціями України, Великої Британії, Євросоюзу, Швейцарії, Нової Зеландії і Канади та використовувався росіянами для незаконного транспортування нафтопродуктів.